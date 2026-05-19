Греция потребовала от Киева убрать морские дроны от своих берегов

Греция потребовала от Украины убрать все морские беспилотники от греческих берегов после обнаружения дрона у острова Лефкада.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Как следует из публикации, найденный дрон был идентифицирован как украинская модель «Козак Мамай», а не Magura, как утверждалось ранее.
Предварительный отчёт об инциденте уже направлен премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, который примет решение о дальнейших действиях.
«Из отчёта становится ясно, что данное транспортное средство было частью более масштабной операции, спланированной Киевом», — говорится в материале издания.
Афины потрясла вероятность того, что подобный дрон мог случайно поразить танкер или даже пассажирское судно, а также нанести серьёзный ущерб окружающей среде. Отмечается, что размеры аппарата — не больше гидроцикла — делают его обнаружение практически невозможным.
Ранее Греция начала расследование после того, как в её территориальных водах обнаружили безэкипажный катер со взрывчаткой.