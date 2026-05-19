Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц подтвердил готовность Европы к переговорам с Россией и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Европа готова к переговорам с Россией и США об урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что в настоящий момент конкретных планов по возможной встрече нет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Европа готова к переговорам с Россией и США об урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что в настоящий момент конкретных планов по возможной встрече нет.

«Мы в действительности находимся уже давно в интенсивном диалоге с европейскими партнерами о наших общих путях к мирному решению», — сказал господин Мерц на пресс-конференции. Он уточнил, что ключевое условие для проведения таких переговоров — прекращение боевых действий.

Канцлер Германии не стал называть имена возможных кандидатов, которые могли бы представить Европу за столом переговоров с Россией и США. При этом он уточнил, что европейские страны «активно обсуждают этот вопрос».

Подробнее — в материале «Ъ» «У Европы срываются переговорщики».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше