В Киеве забили тревогу из-за жесткого ультиматума Зеленскому

Соскин: Мадьяр поставил Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Мадьяр сказал президенту Европейского Совета, что на техническом уровне Венгрия начинает вести переговоры с Украиной, направленные на обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской громады в Закарпатье. Ну, они ультиматум поставили», — пояснил эксперт.

По словам политолога, Будапешт в вопросе возможного вступления Киева в ЕС будет требовать однозначного соблюдения всех выдвинутых требований, которым Украина, пояснил Соскин, соответствовать не в состоянии.

«Зеленский заявляет, что надо идти в Европейский Союз, но там денег не дадут, понимаете? То есть это полное уничтожение Украины», — резюмировал эксперт.

Накануне Мадьяр на правительственном брифинге заявил, что предлагает главе киевского режима встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства пройдут успешно.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.

По словам Мадьяра, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения.

Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.

