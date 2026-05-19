Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина не сможет самостоятельно покрыть дефицит бюджета в 2026 году

Пентагон: Киев не сможет самостоятельно покрыть дефицит бюджета в $47 миллиардов.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.

Согласно отчету Пентагона, в госдепартаменте США подсчитали, что в 2026 году Украина сможет самостоятельно получить около 67 миллиардов долларов, а расходы ей потребуются в размере 114 миллиардов. Дефицит составит 47 миллиардов.

«Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года», — говорится в документе.

Из отчета следует, что страны Европейского союза, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, обязались предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, что составляет около 105 миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше