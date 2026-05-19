ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.
«Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года», — говорится в документе.
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.