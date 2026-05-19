Аналитик ждет снижения курса доллара ниже 70 рублей до конца весны

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Курс доллара до конца весны может опуститься ниже ключевой отметки 70 рублей, однако в июне поддержка курсам валют относительно рубля может прийти от роста в 2−3 раза покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, прокомментировал РИА Новости инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца — с 20 марта — упал на 12,49 рубля: от уровня 84,84 рубля до 72,35 рубля (-14,72%) на 19 мая. Внебиржевой курс американской валюты опускался в понедельник до 71,99 рубля — минимума с 8 февраля 2023 года.
Преобладание продажи валюты над ее покупками в указанный период было обусловлено в первую очередь низкими объемами операций Минфина РФ в рамках бюджетного правила, рассуждает эксперт.
«При ожиданиях рынком покупок валюты регулятором в объеме 300−500 миллиардов рублей в эквиваленте мы в мае имеем всего 110,3 миллиарда (5,8 миллиарда в день), и ЦБ РФ пока продает валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. В итоге покупки составляют лишь 1,18 миллиарда в день», — говорит он.
До объявления Минфином новых параметров покупки валюты остается еще две с половиной недели, напоминает Суверов.
«Поэтому укрепление рубля до завершения весны продолжится. При этом на фоне большого количества на рынке позиций, открытых в надежде на разворот рубля вниз, у спекулянтов есть большой соблазн сорвать “маржин коллы”, заставив инвесторов закрывать эти позиции и продавать валюту, чтобы минимизировать потери. В итоге рубль еще больше укрепится, а доллар может в моменте уйти и ниже 70 рублей», — прогнозирует он.
Между тем, рынок верит, что Минфин все же нарастит в 2−3 раза покупки валюты, и в июне их объем составит 250−300 миллиардов рублей, отмечает Суверов.
«Это будет компенсировать возросший объем продаж валюты экспортерами, а курс стабилизируется около 70 рублей за доллар», — резюмирует он.