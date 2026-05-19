На Западе испугались визита Путина в Китай

Público: визит Путина в Китай пройдет лучше, чем поездка Трампа в Пекин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет намного лучше, чем поездка американского лидера Дональда Трампа в Пекин, пишет испанское издание Público.

«Характер двусторонних документов, которые подпишут Путин и (председатель КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпин, неизвестен, но ясно, что этот визит будет лишен спорных моментов, которые характеризовали встречу китайского лидера и Трампа, хотя бы — из-за проблемы с Тайванем», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Си Цзиньпин и Путин не раз подчеркивали безграничную дружбу между двумя странами, которая лишь укрепилась за последние годы.

Президент России Владимир Путин во вторник отправится в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Программа визита будет насыщенной, а российская делегация — весьма представительной, отмечали в Кремле. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Речь идет об углублении связей двух стран в промышленности, транспорте, атомной энергетике, гуманитарной сфере.

Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири — 2».

