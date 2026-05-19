МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Решение директора Национальной разведки США Тулси Габбард о проведении официального расследования в более чем 120 американских биологических лабораториях по всему миру, включая более 40 на Украине, де-факто подтверждает существование сети военных биологических объектов, которую Россия десятилетиями считала угрозой, заявил в колонке для ТАСС военный эксперт Борис Рожин.
«Материалы, которые получила РФ, представил общественности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Он — вплоть до своей гибели в результате теракта — фактически являлся главным лицом российского противодействия военно-биологической экспансии США, регулярно обнародуя факты разработки искусственных патогенов и подготовки к ведению биологической войны. Запуск проверок окончательно переводит тему американской военно-биологической активности за рубежом из плоскости обвинений в статус признанного юридического факта», — написал Рожин.
По его словам, Россия не раз указывала, что подобные исследования создают риск взрыва смертоносных болезней. Это прямая угроза населению стран, где размещены биолаборатории, а также людям сопредельных государств. С учетом же глобальной миграции и интенсивности транспортных потоков такая деятельность представляет опасность для всего человечества, отметил эксперт.