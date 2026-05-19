Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Рожин: решение Габбард подтверждает наличие биообъектов США у границ РФ

Речь идет об официальном расследовании в более чем 120 американских биологических лабораториях по всему миру, включая более 40 на Украине, пояснил военный эксперт.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Решение директора Национальной разведки США Тулси Габбард о проведении официального расследования в более чем 120 американских биологических лабораториях по всему миру, включая более 40 на Украине, де-факто подтверждает существование сети военных биологических объектов, которую Россия десятилетиями считала угрозой, заявил в колонке для ТАСС военный эксперт Борис Рожин.

«Материалы, которые получила РФ, представил общественности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Он — вплоть до своей гибели в результате теракта — фактически являлся главным лицом российского противодействия военно-биологической экспансии США, регулярно обнародуя факты разработки искусственных патогенов и подготовки к ведению биологической войны. Запуск проверок окончательно переводит тему американской военно-биологической активности за рубежом из плоскости обвинений в статус признанного юридического факта», — написал Рожин.

По его словам, Россия не раз указывала, что подобные исследования создают риск взрыва смертоносных болезней. Это прямая угроза населению стран, где размещены биолаборатории, а также людям сопредельных государств. С учетом же глобальной миграции и интенсивности транспортных потоков такая деятельность представляет опасность для всего человечества, отметил эксперт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше