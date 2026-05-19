Правительство США поддерживает НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Правительство США продолжает поддержку деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в сфере расследования коррупции на высоком уровне украинской власти, об этом говорится в свежем отчете генинспектора Пентагона для конгресса по итогам I квартала 2026 года.
«Правительство США продолжило оказывать поддержку НАБУ и САП в сфере расследования и судебного преследования коррупции на высоком уровне», — говорится в отчете.
В качестве примера взаимодействия с НАБУ и САП в документе приводятся первый в истории арест украинского коррупционера-беглеца на территории США в штате Нью-Джерси и совместное раскрытие коррупционной схемы при закупке беспилотников на сумму 120 миллионов долларов.
Также в отчете упоминается расследование незаконной международной сделки с оружием на 1,3 миллиарда долларов, которое привело к судебным взысканиям в пользу США на сумму более 23,7 миллиона долларов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога. Как сообщал украинский телеканал «5», Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).