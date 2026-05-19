Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70 тысяч граждан ЕС въехали в Россию с начала года

РИА Новости: более 70 тысяч граждан ЕС въехали в Россию с начала года.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Более 70 тысяч граждан Евросоюза въехали в Россию с начала 2026 года, из них 30 тысяч совершили частный визит, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, за указанный период 71 730 граждан ЕС въехали на территорию России, из них 30 тысяч европейцев приезжали в частном порядке.

Кроме того, 19 513 человек въехали в качестве туристов, 7818 совершили деловой визит, 2296 приезжали по работе, 863 — по учебе.

Чаще всего из стран Евросоюза в РФ приезжали граждане Германии. За ней следуют прибалтийские республики — Эстония, Латвия, Литва. В «пятерку» стран ЕС вошла также Италия.

Кроме того, чаще других жителей ЕС в Россию приезжали граждане Польши, Франции, Греции, Испании и Болгарии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше