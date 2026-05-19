Стало известно, что гадалка Ермака предрекла Зеленскому

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Астролог экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети гадалки.

Источник: Reuters

Украинская прокуратура ранее сообщала, что Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья, переписывался с человеком, который в его записной книжке обозначен как «Вероника Феншуй Офис». Бывший глава офиса обсуждал назначения разных людей на государственные должности, присылая собеседнице даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины — Аникиевич. Украинская пресса сообщила, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.

«Посмотрела Соляр (астрологический прогноз на год с момента дня рождения — ред.) Зеленского 2026. Год не будет простым… речь идет про борьбу не на жизнь, а на смерть», — написала Аникиевич на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в конце января 2026 года, посоветовав ему перестать «играть в демократию».

До этого Аникиевич связывала антикоррупционные скандалы на Украине с попыткой «захвата власти» некими недоброжелателями Зеленского и Ермака, а также «борьбой, чтобы возглавить коррупцию».

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в январе сообщала в своих соцсетях, что Ермак регулярно проводит магические ритуалы. По ее словам, в 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал ей, что «маги Ермака» жгут какие-то травы, собирают воду с умерших и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.