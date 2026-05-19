В МИД прокомментировали ввод 20-го пакета санкций ЕС

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва рассматривает недавние санкции Евросоюза как очередной из пакетов, толку от них все равно нет, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Источник: © РИА Новости

«Толку от санкций все равно никакого нет, потому что их цель — осложнить жизнь Российской Федерации, надавить экономически, чтобы Россия изменила свою позицию, но это не работает. Поэтому 20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной», — сказал он в интервью агентству.

Евросоюз 23 апреля объявил о новом, 20-м пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

