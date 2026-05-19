Врач Мескина: спасти от клещевого энцефалита может только трёхкратная вакцинация

Единственным надёжным способом защиты от вируса клещевого энцефалита является трёхкратное введение вакцины, сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.
Об этом Мескина рассказала в интервью РИА Новости.
По её словам, препаратов для лечения этого заболевания не существует, поэтому ключевое значение имеет профилактика. Чтобы сформировался стойкий иммунитет, требуется пройти полный курс из трёх прививок.
Две первые дозы вводятся с интервалом примерно в месяц, третью необходимо получить спустя полгода.
Врач уточнила, что перечень эндемичных территорий остаётся стабильным. В него входят Сибирь, Дальний Восток и северные районы страны.
В обязательном порядке привиться должны те, кто работает в животноводстве или подолгу находится на природе. Кроме того, заблаговременно вакцинироваться следует гражданам, планирующим поездку в опасные регионы.
«Надо помнить, для того чтобы получить хороший защитный иммунитет, нужно сделать три прививки. Как правило, на это нужно как минимум полгода», — добавила специалист.
