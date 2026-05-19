Морпех Леший: бронетехника группировки "Центр" заставила ВСУ бросить позиции

МАРИУПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Бойцы морской пехоты на бронетехнике завезли штурмовые группы к позициям ВСУ под прикрытием густого тумана, противник не принял бой, бросил опорный пункт. Об этом рассказал ТАСС механик-водитель бронетранспортера 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Леший.
«Поступила команда от нашего руководства — зайти “на головы” противнику, занять их позиции под прикрытием очень густого тумана. Выступали колонной, шесть БТРов, в каждом были штурмовики. Мы этой армадой двинулись в сторону противника, под прикрытием тумана появился эффект неожиданности. Мы считаем, что противник с больших дронов увидел наше наступление, испугался, покинул свои позиции, прибыв на место мы никого не обнаружили и тем самым выполнили свою задачу», — сказал морпех.