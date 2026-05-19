Остров невезения для США: раскрыт провал новой операции Вашингтона

«Думаю, что в рамках давления на Кубу момент уже был упущен. Ковать железо, пока горячо, то есть оказывать давление, нужно было в тот момент, когда американцам удалось провести рейд в венесуэльской столице в январе. Потом США переключились на Ближний Восток и перетянули туда основные военные силы из Карибского бассейна. Если их возвращать обратно, это довольно много времени займёт. К тому же, пока война с Ираном, попытка разорваться на два фронта может иметь плачевные последствия», — сказал он.
Политолог подчеркнул, что военную операцию на Кубе исключать нельзя, но этот вариант маловероятен.
«Скорее всего, пока мы будем наблюдать просто оказание давления на дипломатическом и экономическом треке, чтобы заставить кубинцев самих провести там те или иные реформы в экономике и политике, которые устроят американцев. Речь может идти об освобождении политических диссидентов, проведении рыночных реформ с открытием экономики для американских инвестиций и тому подобное. И это администрация Трампа попытается представить как свои большие победы», — объяснил Дудаков.
По словам эксперта, кубинцы, в свою очередь, тянут время до выборов в США.
«Кубинцы, в свою очередь, как бы ведут переговоры, но, очевидно, тянут время в надежде на то, что им удастся дотянуть до выборов в Конгресс, который пройдёт в ноябре. Если на этих выборах победят демократы, то Трампу будет точно не до Кубы. У него обострится внутриполитический фронт противостояния в самой Америке», — резюмировал Дудаков.