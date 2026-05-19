Остров невезения для США: раскрыт провал новой операции Вашингтона

Интерес США к Кубе не снижается. В американских СМИ сообщают, что Белый дом рассматривает вариант захвата Рауля Кастро. Американист Малек Дудаков объяснил, насколько вероятно вторжение Штатов на Кубу.

Источник: Аргументы и факты

Американские СМИ сообщили о том, что в Белом доме рассматривают вариант захвата экс-лидера Кубы Рауля Кастро. В беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков объяснил, почему это маловероятно и оценил сценарий вторжения США на Кубу.

«Думаю, что в рамках давления на Кубу момент уже был упущен. Ковать железо, пока горячо, то есть оказывать давление, нужно было в тот момент, когда американцам удалось провести рейд в венесуэльской столице в январе. Потом США переключились на Ближний Восток и перетянули туда основные военные силы из Карибского бассейна. Если их возвращать обратно, это довольно много времени займёт. К тому же, пока война с Ираном, попытка разорваться на два фронта может иметь плачевные последствия», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что военную операцию на Кубе исключать нельзя, но этот вариант маловероятен.

«Скорее всего, пока мы будем наблюдать просто оказание давления на дипломатическом и экономическом треке, чтобы заставить кубинцев самих провести там те или иные реформы в экономике и политике, которые устроят американцев. Речь может идти об освобождении политических диссидентов, проведении рыночных реформ с открытием экономики для американских инвестиций и тому подобное. И это администрация Трампа попытается представить как свои большие победы», — объяснил Дудаков.

По словам эксперта, кубинцы, в свою очередь, тянут время до выборов в США.

«Кубинцы, в свою очередь, как бы ведут переговоры, но, очевидно, тянут время в надежде на то, что им удастся дотянуть до выборов в Конгресс, который пройдёт в ноябре. Если на этих выборах победят демократы, то Трампу будет точно не до Кубы. У него обострится внутриполитический фронт противостояния в самой Америке», — резюмировал Дудаков.

