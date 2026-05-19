Россиянам объяснили, можно ли в жаркую погоду перейти на удалёнку

Работодатель вправе перевести работников на дистанционную работу в условиях аномальной жары, пояснил в беседе с RT Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.
«Заявление работодателю с этой просьбой вправе подать сотрудник. После этого руководитель издаст приказ о переходе на удалённый формат, а с работником подпишет дополнительное соглашение к трудовому договору», — добавил эксперт.
Отмечается, что работодатель по своей инициативе может временно сократить установленную в организации продолжительность работы в связи с такими причинами, как защита здоровья работника в условиях высоких температур воздуха.
«СанПиН 1.2.3685−21 подразумевает следующие нормы по температуре рабочих помещений: +28,5 °C — сокращение рабочего дня на один час, +29 °C — сокращение на два часа, +30,5 °C — сокращение на четыре часа, +32,5 °C — работу прекратить (аварийно опасный уровень)», — разъяснил Машаров.
При этом собеседник RT подчеркнул, что если помещение оборудовано кондиционером, то никакого сокращения рабочего дня не предусмотрено.
«Если работодатель в связи с жарой ничего не предпринимает, работники вправе уйти с работы, предупредив об этом письменно. Прогулом это не считается: на этот счёт есть судебная практика», — добавил специалист.
Он также напомнил, что работодатель должен поддерживать нормальные температурные условия.
«Например, поставить кондиционеры в помещении, закупить вентиляторы, заклеить окна плёнкой или закрыть плотными жалюзи, чтобы воздух внутри не нагревался», — заключил эксперт.
