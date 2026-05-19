Посольство в Осло прокомментировало заявление о переговорах по Арктике

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Посольство России в Норвегии не располагает информацией о подготовке между российскими и норвежскими военными переговоров по Арктике, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
«Посольство не располагает информацией о подготовке переговоров по военной линии “о поддержании стабильности в Арктическом регионе”, — сказали в российском посольстве.
На минувшей неделе пресс-секретарь штаба ВС Норвегии Руне Хаарстад сообщил, что Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. По его словам, у сторон запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне.