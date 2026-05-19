Боец Демон: багги "Улан" хорошо зарекомендовали себя на фронте

«Преимущество “Улана” — это грузоподъемность, он вывозит до двух тонн. Очень большой кузов, вместительный. Можно и личный состав перевозить, боеприпасы, провизию. Я на одной машине наездил семь тыс. км, все без серьезных поломок. То, что ломалось, это было из-за атак дронов, ударных крыльев, их устраняли за несколько дней. Машина хорошая. Она легкая в управлении, все очень простое и наше, отечественное», — сказал он.