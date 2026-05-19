Православная община Женевы подаст в суд после нападения на храм

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Православная община Женевы подаст в суд после нападения на Крестовоздвиженский кафедральный собор, сообщил РИА Новости митрофорный протоиерей собора Емильян Починок.
Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в русской православной церкви в Женеве — Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города. Затем он попытался войти в алтарную часть собора.
«Полиция поинтересовалась, намерены ли мы подать в суд, и я ответил, что, конечно, да, потому что мы намерены выяснить правду о том, что там на самом деле было», — сказал он.
По информации протоирея, на камерах видеонаблюдения видно, что во время нападения мужчина говорит по телефону и получает указания.
«Кто стоит за этим нападением? Кто разговаривал с ним по телефону? Самое главное — это не он, а тот, кто давал ему инструкции и отправлял его туда. Потому что он точно действовал по указке», — отметил священнослужитель.