Греция требует от Украины вывести морские дроны с прибрежных районов страны

Поводом стал инцидент у острова Лефкада. Рыбаки обнаружили в море надводный беспилотник и доставили его на берег, после чего аппарат был передан военным. Далее его отправили на военно-морскую базу в районе Афин для экспертизы. Речь идёт о дроне типа «Мамай» с коммерческим названием «Козак Мамай». Он относится к категории ударных надводных беспилотников, предназначенных для камикадзе-операций.