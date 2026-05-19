Удар из-под земли накроет весь Израиль: главная новость войны 19 мая

Комментируя главную новость войны на Ближнем Востоке от 19 мая, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, насколько реальны угрозы Тегерана и к чему приведёт эскалация.
Собеседник издания подтвердил, что у Ирана есть все возможности вывести из строя американские военные базы в Персидском заливе.
«На сегодняшний день 15 баз Соединённых Штатов Америки в районе Персидского залива уже либо выведены из строя, либо уничтожены. То есть прецедент есть. Иран обладает современным вооружением. Это могут быть баллистические ракеты “Хорремшехр‑4”, дальность которых позволяет работать по базам США в Средиземном море, на юге Италии, Кипре и в странах Ближнего Востока», — отметил он.
По словам эксперта, иранские гиперзвуковые ракеты уже доказали свою эффективность.
«Есть гиперзвуковые ракеты “Фаттах‑1”, “Фаттах‑2”. Они успешно преодолевали все системы ПРО Израиля и США и уничтожали комплексы Patriot и сами базы. Благодаря передышке за счёт режима прекращения огня Иран восстановил производство ракет на подземных заводах», — объяснил Кнутов.
Эксперт добавил, что американские базы на Ближнем Востоке защищены крайне слабо.
Кнутов обратил внимание, что целями Ирана, помимо военных баз США, станут объекты военно‑промышленного комплекса Израиля.
«Иран может ударить весьма эффективно по военным заводам на территории Израиля. Эти предприятия имеют ключевое значение. Иран может, если не полностью их уничтожить, то вывести из строя на продолжительное время», — сказал он.
Самым опасным сценарием эксперт назвал удары по ядерным объектам.
«Самое опасное — если удары будут по ядерному реактору в Димоне. Это приведёт к ответному удару по атомной станции в Бушере. Это будет ядерная катастрофа техногенного характера, которая может привести к эвакуации сотен тысяч или даже миллионов людей. Этот сценарий исключать нельзя», — подчеркнул он.
Раскрывая детали готовящейся спецоперации США в Иране, Кнутов объяснил, что американцы готовят отвлекающий манёвр ради захвата урана.
«Сначала будет мощнейшая воздушная операция. Дальше — высадка десанта на остров Харк как отвлекающая операция. Основная операция связана с действиями спецназа США по поиску хранилищ иранского обогащённого урана, его захвату и вывозу», — объяснил он.
При тяжёлых потерях США могут применить тактическое ядерное оружие.
«Не исключаю, что при тяжёлых потерях США применят тактическое ядерное оружие, например, бомбы B61‑12, для ударов по подземным хранилищам иранского урана. Это вызовет ответ Ирана — удар по Димону, затем по Бушеру, что приведёт к ядерной катастрофе», — сказал эксперт и добавил, что в этом случае США окажутся в безопасности благодаря своей удалённости от Ближнего Востока.
«В этой ситуации американцы ничего не боятся. Они всё будут наблюдать по телевизору, одновременно поедая попкорн», — подытожил Кнутов.