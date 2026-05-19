МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский обрек Украину на неминуемый крах, заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
Он подчеркнул, что на Украине кончается запас боеспособного мужского населения.
«Украина надломила свой хребет. Даже не Украина надломила, а Зеленский надломил хребет Украине и украинскому народу. И теперь конец неизбежен, и он один», — сказал депутат.
Он напомнил, что гитлеровская Германия в 1944—1945 годах продолжала вести активные боевые действия, «но уже все понимали, что ее крах неминуем». «То же самое и здесь», — констатировал Картаполов.
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы