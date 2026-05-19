МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские власти принимают своих граждан за холопов, которые должны отдавать свои жизни ради их благополучия, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Украинские элиты причислили себя к мировым и европейским элитам. Они не считают, что должны идти и воевать. Нет, они должны отправлять туда холопов. Они считают, что основное население Украины — это холопы, судьбу которых определяют Зеленский, его клика и Верховная рада», — сказал Мирошник.
Посол добавил, что задача киевских властей — погружаться в коррупцию, грабить, а их граждане «должны расплачиваться за благополучие» украинских элит.
Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше