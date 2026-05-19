Азаров: Украина не может сохраниться без русского языка

«Если Украина сохранится, то без русского языка она сохраниться не может. Нет такого понятия, как единая украинская нация, которая состоит только из титульных украинцев. Украина — это многонациональное государство. Что могло произойти, чтобы сейчас, как они показывают, 75% украинцев, 15% русских осталось? И покидали страну как украинцы, так и русские, потому что это один народ. Один народ, просто побывавший в разных условиях своего развития, разного существования. Поэтому и появились диалекты одного и того же языка, определенные различия в обычаях, в быту», — сказал Азаров, отвечая на вопрос о будущем русского языка на Украине.