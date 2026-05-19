Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров: Украина не может сохраниться без русского языка

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украинское многонациональное государство не может сохраниться без русского языка, а украинская нация — состоять только из титульных украинцев. Такое мнение высказал ТАСС бывший премьер-министр страны (2010−2014) Николай Азаров.

Источник: Reuters

В последнее время в украинских СМИ стали все чаще появляться материалы о том, что русский язык популярен в стране, на нем общаются в быту и учебных заведениях.

«Если Украина сохранится, то без русского языка она сохраниться не может. Нет такого понятия, как единая украинская нация, которая состоит только из титульных украинцев. Украина — это многонациональное государство. Что могло произойти, чтобы сейчас, как они показывают, 75% украинцев, 15% русских осталось? И покидали страну как украинцы, так и русские, потому что это один народ. Один народ, просто побывавший в разных условиях своего развития, разного существования. Поэтому и появились диалекты одного и того же языка, определенные различия в обычаях, в быту», — сказал Азаров, отвечая на вопрос о будущем русского языка на Украине.