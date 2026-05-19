В Приднестровье заявили, что Украина продолжает минировать границу

ТИРАСПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Приднестровье фиксирует установление Украиной инженерных сооружений и мин на украинско-приднестровской границе, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

Источник: Reuters

«Текущая обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид так называемых “зубов дракона”, проволочных препятствий, минных заграждений», — сказал Гебос.

Глава МГБ ПМР также подчеркнул, что каких-либо других активных действий на приднестровско-украинской границе на текущий момент не фиксируется.

В середине апреля украинский посол в Кишиневе Паун Роговей заявил, что украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем и развернули там систему технического наблюдения.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
