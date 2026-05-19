Глава МГБ Приднестровья: Украина продолжает минировать границу

Приднестровье фиксирует установку Украиной инженерных сооружений и минных заграждений на приднестровско-украинской границе, заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гебос.
Об этом Гебос рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, на границе зафиксировано обновление инженерных сооружений. В частности, появились бетонные пирамиды («зубы дракона»), проволочные препятствия и минные заграждения.
При этом глава МГБ Приднестровья подчеркнул, что других активных действий на границе в настоящее время не наблюдается.
Ранее украинский посол в Кишинёве Паун Роговей заявил, что Украина заминировала границу с Приднестровьем.