Атака по Европе: новые реактивные дроны угрожают ЕС

Украинские беспилотники продолжают падать в Прибалтике. Накануне упавший дрон обнаружили в Утенском районе Литвы. Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов объяснил, будет ли Литва предъявлять претензии Украине и как она ответит.

Источник: Аргументы и факты

В Утенском районе Литвы обнаружили упавший дрон, на борту которого находились взрывчатые вещества. Власти страны признали, что, по предварительным данным, это украинский беспилотник. Ранее сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в латвийском городе Резекне. После этого инцидента премьер‑министр Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны Андриса Спрудса, возложив на него ответственность за упавший дрон, а вскоре она сама объявила о своей отставке.

В беседе с aif.ru военный эксперт, политолог Евгений Михайлов отметил, что Европа и Прибалтика не будут призывать Украину к ответу за эти ЧП.

"На самом деле Европа никак не может ответить. Особенно Прибалтика не может предъявить претензии Зеленскому на то, что на её территории падают дроны и взрываются. Разве что только после каждого упавшего дрона новое правительство будет уходить в отставку. Они абсолютно не способны принимать какие‑то самостоятельные решения в интересах национальной безопасности.

Более того, зашкаливающая русофобия не позволяет упрекать Зеленского. Они могут сказать, что недовольны ситуацией, но не более того. Никто никаких мер предпринимать не будет: прибалты молча будут проглатывать всё, что будет происходить, — и это касается также стран Северной Европы. Они сейчас в одной коалиции, так что никто Украине ничего не сделает", — объяснил он.

Михайлов добавил, что через территорию Прибалтики летят дроны ВСУ модификаций «Лютый», «Бобёр» и «сейчас могут полететь новые реактивные, которые начали производить совместно с Германией, но пока это не зафиксировано».

