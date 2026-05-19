Пентагон: Зеленский виноват в отсутствии соглашения по украинскому вопросу

В 2026 году Украина окажется не в состоянии самостоятельно покрыть расходы своего бюджета — дефицит, по оценкам американского оборонного ведомства, составит около 47 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, направленном в Конгресс США. В текущем году Киев сможет мобилизовать примерно 67 миллиардов долларов собственных доходов, тогда как потребности оцениваются в 114 миллиардов.