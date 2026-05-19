Стереть базы США с лица Земли: Иран обещает запустить цепную реакцию ударов

Президент США заявил, что «время Тегерана на исходе». По данным американских СМИ, Белый дом уже занимается разработкой планов по новым крупным боям с Ираном, чтобы вынудить руководство страны подписать соглашение по прекращению войны.
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл, что предпримут США в отношении Ирана.
«Сначала будет мощнейшая воздушная операция. Дальше пройдёт высадка десанта, условно на остров Харк, как отвлекающая операция. Основная операция будет связана с действиями спецназа США по поиску мест хранения иранского обогащённого урана, его захвату и вывозу. Эта операция будет очень тяжёлой и для самих США, но в этих условиях Иран может пойти на крайние меры — удары по ядерному реактору в Димоне. Не исключаю возможности, что при тяжёлых потерях США применят тактическое ядерное оружие, например, бомбы B61‑12 для ударов по подземным хранилищам иранского урана. Это, в свою очередь, вызовет ответную реакцию Ирана — удар по Димоне, дальше — удар по Бушеру, что приведёт к ядерной катастрофе», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что действия США могут спровоцировать гонку ядерного вооружения во всём мире.
«Действия американцев могут стать как раз тем триггером или спусковым крючком, который запустит механизм ядерной гонки вооружений уже во всём мире, когда страны, способные производить ядерное оружие, но не производящие его, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. Поэтому ситуация крайне сложная, и больше всего пугают действия США и особенно их угрозы ни перед чем не остановиться и готовность стереть Иран с лица Земли», — объяснил он.
При этом собеседник издания обратил внимание на то, что в случае, если США спровоцируют своими действиями ядерную катастрофу на Ближнем Востоке, они окажутся защищены от её последствий расстоянием.
«В этой ситуации американцы ничего не боятся. Они всё будут наблюдать по телевизору, одновременно поедая попкорн», — подытожил Кнутов.