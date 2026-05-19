Стереть базы США с лица Земли: Иран обещает запустить цепную реакцию ударов

«Сначала будет мощнейшая воздушная операция. Дальше пройдёт высадка десанта, условно на остров Харк, как отвлекающая операция. Основная операция будет связана с действиями спецназа США по поиску мест хранения иранского обогащённого урана, его захвату и вывозу. Эта операция будет очень тяжёлой и для самих США, но в этих условиях Иран может пойти на крайние меры — удары по ядерному реактору в Димоне. Не исключаю возможности, что при тяжёлых потерях США применят тактическое ядерное оружие, например, бомбы B61‑12 для ударов по подземным хранилищам иранского урана. Это, в свою очередь, вызовет ответную реакцию Ирана — удар по Димоне, дальше — удар по Бушеру, что приведёт к ядерной катастрофе», — сказал он.