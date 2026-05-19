Юрист Палюлин: за выбрасывание мусора с балкона грозит штраф

Выбрасывание мусора с балкона влечёт административную ответственность по статье 8.2 КоАП России, предостерёг в беседе с RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.
Он предупредил, что штраф для граждан составляет до 5 тыс. рублей, а при причинении вреда людям или окружающей среде — до 7 тыс. рублей.
«Основанием служит несоблюдение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” и санитарных правил СанПиН 2.1.3684−21, запрещающих загрязнение придомовых территорий», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, если действия носят демонстративный характер и выражают неуважение к обществу, применяется ст. 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).
«Штраф по ней составляет от 500 до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток, однако судебная практика требует доказательства публичности и наличия хулиганских побуждений, которые доказуемы только при личном признании обвиняемого. Соседи вправе предъявить к нечистоплотному соседу негаторный иск (защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения) по ст. 304 ГК России о прекращении действий, нарушающих их права, и требовать компенсации морального вреда», — предупредил специалист.
Отмечается, что систематический сброс мусора создаёт санитарно-эпидемиологические риски при эксплуатации жилых зданий и придомовых территорий, тем самым подпадая под ст. 6.4 КоАП России (штраф 500—1000 рублей).
«Доказывание факта нарушения требует фиксации события: видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей, акт управляющей компании или протокол участкового уполномоченного полиции. Отсутствие прямой идентификации нарушителя нередко препятствует привлечению к ответственности, однако систематические нарушения позволяют инициировать проверку со стороны жилищной инспекции, которая вправе выдать предписание об устранении нарушений и наложить штраф», — заключил юрист.
Ранее россиян предупредили, что решение о консервации мусоропровода принимается на собрании.