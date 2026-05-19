Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Демон: раненый морпех ВС РФ сбил дрон ВСУ запасным колесом от багги

Беспилотник после попадания разорвался в небе, рассказал военнослужащий.

МАРИУПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Раненый морпех, защищаясь во время движения от дрона ВСУ в зоне СВО, отстрелял весь боекомплект, но из-за высокой скорости и неровностей прифронтовой дороги не смог попасть по БПЛА, после чего применил нестандартное решение — сбил беспилотник запасным колесом от багги, на котором его вывозили в госпиталь. Об этом рассказал ТАСС военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Демон.

«Я ехал на багги по открытой местности, с позиции вывозил раненого товарища. Когда ехали по дороге, за нами погнался FPV-дрон противника. Раненый товарищ, который был сзади в багги, отстреливался, на ходу было трудно попасть. Когда у него закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо и, когда дрон максимально приблизился, просто в него кинул. Дрон разорвался в небе, это уберегло наши жизни», — сказал морпех.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше