Боец Демон: раненый морпех ВС РФ сбил дрон ВСУ запасным колесом от багги

МАРИУПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Раненый морпех, защищаясь во время движения от дрона ВСУ в зоне СВО, отстрелял весь боекомплект, но из-за высокой скорости и неровностей прифронтовой дороги не смог попасть по БПЛА, после чего применил нестандартное решение — сбил беспилотник запасным колесом от багги, на котором его вывозили в госпиталь. Об этом рассказал ТАСС военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Демон.
«Я ехал на багги по открытой местности, с позиции вывозил раненого товарища. Когда ехали по дороге, за нами погнался FPV-дрон противника. Раненый товарищ, который был сзади в багги, отстреливался, на ходу было трудно попасть. Когда у него закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо и, когда дрон максимально приблизился, просто в него кинул. Дрон разорвался в небе, это уберегло наши жизни», — сказал морпех.