Боец Демон: раненый морпех ВС РФ сбил дрон ВСУ запасным колесом от багги

«Я ехал на багги по открытой местности, с позиции вывозил раненого товарища. Когда ехали по дороге, за нами погнался FPV-дрон противника. Раненый товарищ, который был сзади в багги, отстреливался, на ходу было трудно попасть. Когда у него закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо и, когда дрон максимально приблизился, просто в него кинул. Дрон разорвался в небе, это уберегло наши жизни», — сказал морпех.