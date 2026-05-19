В СЕНТКОМ сообщили о перенаправлении 85 судов с начала блокады Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об откладывании запланированного удара по Ирану. Решение приняли после обращений со стороны руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам республиканца, ближневосточные лидеры попросили не начинать атаку, пока идут переговоры по возможной сделке с Тегераном. Трамп подчеркнул, что вооружённые силы США сохраняют полную готовность к началу операции в случае провала переговоров. Американский лидер также заявил, что возможное соглашение не должно предусматривать наличие у Ирана ядерного оружия.