В СЕНТКОМ сообщили о перенаправлении 85 судов с начала блокады Ирана

Число перенаправленных американскими военными судов с начала морской блокады Ирана достигло 85. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

СЕНТКОМ продолжает осуществлять блокаду в отношении иранских портов. В командовании заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты исламской республики или пытаются отойти от её берегов. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что США, устанавливая морскую блокаду, захватывая суда и помещая под стражу экипажи, действуют как пираты и террористы.

«СЕНТКОМ продолжает строго осуществлять блокаду США в отношении иранских портов. ВС США к настоящему моменту перенаправили 85 торговых судов», — говорится в сообщении, опубликованном командованием в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об откладывании запланированного удара по Ирану. Решение приняли после обращений со стороны руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам республиканца, ближневосточные лидеры попросили не начинать атаку, пока идут переговоры по возможной сделке с Тегераном. Трамп подчеркнул, что вооружённые силы США сохраняют полную готовность к началу операции в случае провала переговоров. Американский лидер также заявил, что возможное соглашение не должно предусматривать наличие у Ирана ядерного оружия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
