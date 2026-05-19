В Сан-Диего при нападении на мечеть погибли три человека

Исламский центр Сан-Диего в штате Калифорния подвергся нападению, в результате которого погибли трое мужчин. Подозреваемые в нападении, двое подростков 17 и 18 лет, покончили с собой в автомобиле в нескольких кварталах от мечети, сообщает CBS News.
Нападение расследуется как преступление на почве ненависти. Одним из застреленных в Исламском центре оказался его охранник. Он, по мнению полиции, «сыграл ключевую роль» в предотвращении гораздо более масштабного нападения. Начальник полиции Сан-Диего Скотт Валь на пресс-конференции заявил, что незадолго до инцидента в полицию обратилась мать одного из подростков, сообщив об исчезновении своего сына, а также нескольких единиц оружия и ее автомобиля.
На произошедшее отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав стрельбу «ужасной ситуацией». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил соболезнования семьям погибших. «Верующие во всем мире не должны бояться за свою жизнь. Ненависти нет места в Калифорнии, и мы не потерпим актов террора или запугивания в отношении религиозных общин», — добавил он.
Исламский центр — крупнейшая мечеть в округе Сан-Диего. Он включает в себя школу Аль-Рашид, которая предлагает курсы арабского языка, исламоведения и Корана для учеников в возрасте от 5 лет и старше.