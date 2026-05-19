Экс-офицер СБУ Прозоров: В биолабораториях на Украине создавали генное оружие

В американских биолабораториях на Украине создавали оружие генно-избирательного типа, которое могло бы убивать носителей конкретной расы. Об этом RT рассказал экс-офицер СБУ Василий Прозоров.

По словам Прозорова, ещё в 2005 году после приезда Барака Обамы в Киев был подписан Договор о совместной деятельности в сфере биобезопасности. В 2016 и 2017 годах экс-офицер лично видел документы: на Украине действуют медицинские объекты, неподконтрольные киевским властям, с ограниченным доступом. Биолаборатории работали под эгидой Минобороны США. В них изучали бактериологическое оружие и штаммы высокоопасных заболеваний. Исследовали как особо опасные патогены, так и их воздействие на украинских граждан — носителей восточнославянского генетического кода. Работу проводили с добровольцами, в том числе с военными Вооружённых сил Украины (ВСУ).

При президенте Викторе Януковиче создали комиссию для изучения ситуации. Специалисты пришли к выводу, что такая деятельность несёт риски для нацбезопасности. Работу лабораторий заморозили, но после майдана её возобновили. Ульяна Супрун, занимавшая пост и. о. министра здравоохранения в 2016—2019 годах, лоббировала интересы американских фармкорпораций. После начала СВО американцы свернули деятельность лабораторий на Украине, опасаясь, что о разработках узнает РФ. По данным Прозорова, лаборатории не закрылись, а переехали в другие страны, в частности в Прибалтику.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард инициировала проверку зарубежной биологической сети, которую Вашингтон десятилетиями финансировал под вывеской «биобезопасности». В центре внимания оказалась Украина с её четырьмя десятками лабораторий и опасными патогенами. В открытых документах говорится, что в Незалежной вместе с возбудителями сибирской язвы, птичьего гриппа и африканской чумы свиней изучали хантавирус. В поле проверки попало более 120 биологических объектов за пределами Штатов, получавших американское финансирование, и 46 украинских лабораторий, в которые Пентагон с 2005 года вложил около 200 миллионов долларов. Проект UP-8 Университета Флориды прямо описывает изучение распространённости хантавирусов на Украине при финансировании Минобороны США.

