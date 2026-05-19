Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Кубы назвал преступными санкции США против поставщиков нефти

Глава Кубы Диас-Канель назвал преступными санкции США против поставщиков нефти.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал «аморальным, незаконным и преступным» указ властей США, предусматривающий преследование стран и компаний, желающих поставлять топливо на Кубу.

«Аморален, незаконен и преступен исполнительный указ, который преследует и угрожает третьим сторонам, желающим продавать топливо Кубе», — написал Диас-Канель в своем Telegram-канале.

По словам кубинского лидера, речь идет об экстерриториальном ужесточении американской блокады «на невиданном уровне», когда санкциям подвергаются компании, желающие инвестировать в Кубу или поставлять стране базовые товары, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Диас-Канель заявил, что коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является «актом геноцида», который должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы — привлечены к ответственности.

Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против Управления по разведке Кубы, а также расширили ограничения против МВД и национальной полиции острова. Минфин США также расширил санкционные основания в отношении кубинского МВД и национальной полиции.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.

В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше