Россия получает массу просьб о продаже нефти, заявили в МИД

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия получает массу обращений о продаже нефти, прежде всего из стран Азии, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Российская нефть очень востребована. Нам поступает масса обращений с просьбой о продаже нефти, прежде всего из стран Азии. Они завязаны во многом на ближневосточном сырье и испытывают трудности», — сказал он в интервью агентству.
Страны «обращаются, ведут диалог, договариваются о цене, о сроках поставок», уточнил дипломат.