Летние каникулы у школьников в 2026 году начнутся на пять дней раньше

В 2026 году летний отдых для школьников невыпускных классов увеличен на пять дней и начнётся 27 мая, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Игорь Якимов.
По его словам, ведомство рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах пункты приёма экзаменов.
