Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Степанов: страны НАТО закупают у Республики Корея копию HIMARS

Государства альянса таким образом наращивают наступательное вооружение у российских границ, сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Страны НАТО импортируют из Республики Корея реактивные системы залпового огня (РСЗО) Chunmoo, которые во многом являются копией американских HIMARS, ради усиления военного присутствия у российских границ. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, на сегодняшний день известно о контрактах на поставку как минимум 290 систем этого типа в Польшу, 9 систем в Эстонию, а также 16 в Норвегию.

«Военно-техническое присутствие Южной Кореи на восточном и северном флангах НАТО реализуется через поставки высокоточных систем, в том числе РСЗО Chunmoo, а также высокоточной артиллерии, и де-факто затрагивает все страны, граничащие с Россией и Белоруссией. Во многом Chunmoo является клоном HIMARS. Концепция схожая. Универсальность, различные типы боеприпасов, дальнобойность, высокая точность. Это наступательное оружие, которое страны НАТО намерены использовать исключительно на российском направлении», — отметил он.

Эксперт уточнил, что стоимость одной единицы РСЗО Chunmoo варьируется в диапазоне от $50 млн до $100 млн в зависимости от контракта и заказчика, и добавил, что системы за счет своей универсальности теоретически могут применяться в качестве оперативно-тактических ракетных комплексов. Степанов также подчеркнул, что с данной РСЗО совместимы дальнобойные ракеты, некоторые из которых по своим техническим характеристикам превосходят ракеты для HIMARS.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше