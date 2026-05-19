Вооруженные люди ворвались в больницу и отбили мужчину у ТЦК

В Белгороде-Днестровском Одесской области группа вооруженных людей ворвалась в больницу и забрала мужчину у сотрудников территориального центра комплектования. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
По данным издания, в помещение вошли двое мужчин и женщина. У них при себе были травматический пистолет и охотничье ружье.
Как утверждается, 27-летний мужчина в этот момент проходил медицинскую комиссию на пригодность к службе. Нападавшие потребовали передать его им, после чего покинули больницу вместе с мужчиной.
Позже правоохранители задержали одного из участников нападения. О судьбе остальных фигурантов не сообщается.
После начала СВО на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. В стране регулярно появляются сообщения о конфликтах между гражданами и сотрудниками ТЦК.
В украинских соцсетях также публикуют видео силовых задержаний мужчин призывного возраста. На фоне нехватки личного состава сотрудники ТЦК усилили рейды в общественных местах. Сообщения о применении силы при задержаниях и нарушениях со стороны военкоматов появляются регулярно.
