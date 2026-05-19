Каллас пригрозила партнёрам ЕС лишением финансирования за поддержку России

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны, сотрудничающие с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования Евросоюза.
Об этом сообщает Euractiv.
Каллас заявила, что если государство-партнёр поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы Евросоюз мог перестроить взаимодействие в этом случае.
При этом она не уточнила, о каких именно «гибких условиях» идёт речь.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц на встрече с новым болгарским премьером Руменом Радевым заявил, что государства ЕС усиливают давление на Россию якобы ради переговорного процесса.
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас.