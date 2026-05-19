"В отчаянии": в США прокомментировали удары ВСУ по России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Атаки ВСУ по инфраструктуре России показывают отчаяние Киева, заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится», — сказал он.
По словам эксперта, США уже готовы заключить сделку с Россией, но Брюссель и Киев всячески препятствуют этому.
Накануне американская военная разведка в докладе генерального инспектора Пентагона для конгресса США назвала удары ВСУ по инфраструктуре России беспорядочными и неспособными повлиять на способность Москвы проводить военные операции.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.