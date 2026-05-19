Премьер Болгарии призвал Европу к участию в переговорах по Украине

Премьер Радев: Европе пора начать участвовать в переговорах по Украине.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Румен Радев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что Европе пора начать участвовать в переговорах по Украине, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

В сообщении сказано, что Радев, отвечая на вопрос о возможных переговорах о прекращении конфликта на Украине, заявил, что считает важным для Европы найти баланс между военными, экономическими и дипломатическими инструментами.

«Пришло время для дипломатии, потому что долгая война истощает все стороны… Для нас неважно, будет ли это один переговорщик или команда. Важно, чтобы переговоры начались», — заявил болгарский премьер-министр, слова которого приводит агентство.

Премьер Болгарии также выразил надежду, что переговоры по Украине начнутся в ближайшее время, говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

