Христофору назвал безумным призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

«Если его цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — сказал Христофору.
Христофору связал высказывания Будриса с общей линией европейской дипломатии, упомянув главу евродипломатии Каю Каллас. Он считает, что в обоих случаях речь идёт о попытках давления на Россию через жёсткую риторику и угрозы. При этом журналист подчеркнул различие в формулировках: если Каллас действует в рамках позиций ЕС, то Будрис, по его словам, апеллирует уже к возможностям НАТО.
Напомним, Кястутис Будрис заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость. В то же время глава МИД отметил, что Литва не сможет обеспечить защиту от баллистических и крылатых ракет из-за нехватки систем ПВО дальнего радиуса.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.