Христофору назвал безумным призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса об атаке НАТО на Калининград, назвав подобную риторику безумной. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Если его цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — сказал Христофору.

Христофору связал высказывания Будриса с общей линией европейской дипломатии, упомянув главу евродипломатии Каю Каллас. Он считает, что в обоих случаях речь идёт о попытках давления на Россию через жёсткую риторику и угрозы. При этом журналист подчеркнул различие в формулировках: если Каллас действует в рамках позиций ЕС, то Будрис, по его словам, апеллирует уже к возможностям НАТО.

Напомним, Кястутис Будрис заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. По его словам, альянс располагает средствами для нейтрализации российских систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость. В то же время глава МИД отметил, что Литва не сможет обеспечить защиту от баллистических и крылатых ракет из-за нехватки систем ПВО дальнего радиуса.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

