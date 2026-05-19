Командир Пушкин: ВС РФ уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ на Сумщине

КУРСК, 19 мая. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов 56-го десантно-штурмового полка группировки войск «Север» уничтожил две антенны связи, управления и ретрансляции сигнала, используемые ВСУ для управления беспилотными летательными аппаратами в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС начальник расчета БПЛА с позывным Пушкин.
«Во время дежурства выявили в лесополосе в Сумской области антенны связи противника. Было принято решение незамедлительно уничтожить данные средства связи. Все цели были уничтожены», — сказал он.
Начальник расчета БПЛА отметил, что это уничтожение антенн серьезно ограничило возможности ВСУ контролировать воздушное пространство и пути передвижения российских подразделений на этом участке.