В американских биологических лабораториях на Украине создавали оружие генно-избирательного типа, способное убивать носителя конкретной расы. Об этом RT заявил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.
По словам силовика, объекты функционировали при участии Минобороны США и фактически не контролировались Киевом. Он заявил о связи этих исследований с изучением особо опасных патогенов и возбудителей заболеваний.
Прозоров утверждает, что в ряде экспериментов изучалось влияние патогенов на разные группы населения. К исследованиям привлекались добровольцы, в том числе украинские военнослужащие.