В Константиновке бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ и ретранслятор для БПЛА

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» ликвидировали в Константиновке четыре диверсионно-разведывательные группы и ретранслятор для беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления спецслужбы по ДНР.
«Подразделение “Горыныч” донецкого управления ФСБ уничтожает украинских террористов в Константиновке. Бойцы ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника и ретранслятор для управления БПЛА», — сообщили в ведомстве.
