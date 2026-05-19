Боевик ВСУ сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области

Украинский солдат Андрей Лыло сдался в плен российскому беспилотнику, оставшись один после гибели сослуживцев.
Об этом Лыло рассказал РИА Новости.
По его словам, на фронт мужчина попал после мобилизации. Сначала прошёл обучение в учебном центре «Десна» в Черниговской области, затем был зачислен в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. В феврале его отправили на позиции в Днепропетровской области.
Из-за потепления блиндаж затопило, и Лыло перевели на другую позицию, где уже находились двое украинских военнослужащих. Вскоре один из них подорвался на мине, второго уничтожил дрон.
«Я один остался, и блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться. Я руки в гору, вышел на улицу, как раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, мне рацию скинули, я по ней пришёл к вашим ребятам и сдался», — рассказал Лыло.
Ранее украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал, что командование 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины «Скала» отправило военнослужащих на позиции, занятые российскими силами, в результате чего солдаты оказались в плену.