Евросоюз может лишить финансирования партнеров за сотрудничество с РФ

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что государства, поддерживающие сотрудничество с Россией и Ираном, могут лишиться финансирования со стороны ЕС. Об этом сообщает Euractiv.
По словам Каллас, если страна-партнёр оказывает поддержку России или Ирану, она должна проявлять гибкость, чтобы Евросоюз имел возможность скорректировать формат взаимодействия в подобной ситуации.
При этом глава евродипломатии не уточнила, какие именно «гибкие условия» подразумеваются.
