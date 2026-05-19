Вашингтон ударил санкциями по руководству и разведке Кубы

Под ограничения попали министр связи Кубы Маира Аревич Марин, министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви, председатель парламента Эстебан Ласо, а также секретарь по кадровым вопросам ЦК Компартии Кубы Роберто Моралес Охеда.
Кроме того, санкции ввели против разведывательного управления МВД Кубы.
На этом фоне ранее портал Axios сообщал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита на Кубу заявил о готовности Вашингтона к сотрудничеству в сфере экономики и безопасности. По данным источников издания, США связывают это с проведением реформ на острове.
В марте президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон определится с дальнейшей политикой в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана.
Ранее Трамп также заявлял, что кубинская экономика находится в тяжелом положении после сокращения поставок нефти из Венесуэлы под давлением США. В конце февраля американский лидер говорил о возможности «по-дружески установить контроль над Кубой».
Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 марта сообщал, что Гавана и Вашингтон провели переговоры по двусторонним разногласиям и пытались искать решения через диалог.
