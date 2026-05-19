Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис раскритиковал решение об освобождении Андрея Ермака из-под ареста. В эфире YouTube-канала Deep Dive он заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского выглядят оторванными от реальности.
По словам Дэвиса, вместо решения серьезных проблем на Украине власти занимаются вопросами, которые только усиливают репутационные риски для киевского режима.
Эксперт отметил, что ситуация вокруг Ермака сама по себе наносит удар по украинским властям, а его освобождение может дополнительно снизить и без того невысокий уровень поддержки.
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога в размере 140 миллионов гривен, что составляет около 3,1 миллиона долларов.
11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении Ермаку обвинений в легализации денежных средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.
14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога. Сам Ермак заявлял, что не располагает такой суммой, а его защита собиралась обжаловать решение суда.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк позже сообщил, что деньги для выплаты залога были собраны еще в пятницу, однако их не успели вовремя перевести на счет суда.
