Мадьяр пообещал обнародовать цену, по которой покупался газ у России

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о планах обнародовать информацию о цене, по которой республика покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами.
«Пока не получил от [министра экономики и энергетики] Иштвана Капитаня информации о газовых контрактах, но все, что удастся обнародовать, будет обнародовано», — сказал Мадьяр на пресс-конференции (цитата по Index).
В середине мая Капитань заявил, что правительство Венгрии не намерено разрывать контракты с Россией по закупкам нефти и газа — по его словам, Будапешт планирует «опираться на несколько источников».
«Турецкий поток» остался единственным маршрутом для прокачки российского газа в Европу — три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» повреждены взрывами в 2022 году, а польский участок газопровода Ямал — Европа заблокирован из-за санкций Запада.
Ранее российский газ поступал также через Украину по транзитному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. С 1 января прошлого года транзит российского газа в Европу по трубопроводам Украины остановлен. В декабре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что за 2025-й Венгрия получила от России через «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м газа.
