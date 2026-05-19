Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр пообещал обнародовать цену, по которой покупался газ у России

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о планах обнародовать информацию о цене, по которой республика покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами.

Источник: РБК

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о планах обнародовать информацию о цене, по которой республика покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами.

«Пока не получил от [министра экономики и энергетики] Иштвана Капитаня информации о газовых контрактах, но все, что удастся обнародовать, будет обнародовано», — сказал Мадьяр на пресс-конференции (цитата по Index).

В середине мая Капитань заявил, что правительство Венгрии не намерено разрывать контракты с Россией по закупкам нефти и газа — по его словам, Будапешт планирует «опираться на несколько источников».

«Турецкий поток» остался единственным маршрутом для прокачки российского газа в Европу — три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» повреждены взрывами в 2022 году, а польский участок газопровода Ямал — Европа заблокирован из-за санкций Запада.

Ранее российский газ поступал также через Украину по транзитному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. С 1 января прошлого года транзит российского газа в Европу по трубопроводам Украины остановлен. В декабре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что за 2025-й Венгрия получила от России через «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м газа.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше